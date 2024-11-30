На Тернопільщині директорку спецшколи відсторонили після розслідування про насильство над дітьми

Новини

Директорку Новосільської спеціальної школи Дарʼю Коменду відсторонили від роботи після розслідування про насильство над дітьми.

Про це повідомив перший заступник голови облради Володимир Болєщук.

За його словами рішення ґрунтується на зверненнях омбудсмана, поліції і рекомендаціях комісії Тернопільської облради з проведення службового розслідування за фактом виявлених порушень прав дітей-вихованців.

Крім відсторонення директорки на період службового розслідування з 2 до 24 грудня, її притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Разом із цим тимчасове керівництво та колектив школи отримали доручення — усунути всі виявлені недоліки і не допускати їй надалі.

Посадовець також попросив службовців департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА посилити контроль за освітнім процесом у спецшколі, а керівництво поліції забезпечити присутність офіцера Служби освітньої безпеки в Новосільській спеціальній школі.

На початку листопада Офіс генпрокурора повідомив, що розслідує насильство над дітьми у спецшколі на Тернопільщині. Йшлося про незаконне поміщення здорової людини в психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем тощо.

Що передувало

Омбудсман Дмитро Лубінець 28 вересня повідомив, що в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині систематично знущались з дітей — морально і фізично. Деякі з вихованок центру скаржились на домагання з боку директора. Також діти там скаржаться на нестачу їжі, а дехто навіть підпрацьовує копачем могил.

Правоохоронці вже почали розслідування та відкрили кримінальне провадження, зокрема за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої. А керівника реабілітаційного центру на час перевірки відсторонили від роботи.

На тлі цього інциденту в Україні вирішили перевірити всі заклади, де живуть діти.