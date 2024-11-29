У Мінекономіки пояснили, як бронюватимуть працівників з 1 грудня

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Підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих, зможуть забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. Після отримання статусу за новими критеріями вони зможуть забронювати працівників на 12 місяців.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

З 1 грудня 2024 року процедура бронювання знову стане доступною через портал «Дія». Для того щоб бронювати своїх працівників, підприємство повинно отримати або оновити свій статус як критично важливого за новими обовʼязковими критеріями. У бізнесу є на це понад три місяці — до кінця лютого 2025 року.

Обовʼязковими пунктами для бронювання працівників для приватного сектора стануть зарплатний критерій і відсутність боргів перед бюджетом. Нарахована середня зарплата на підприємстві та у заброньованого працівника має бути не менше ніж 2,5 мінімальної зарплати — 20 тисяч гривень станом на 15 листопада 2024 року.

Також уряд спростив механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють. Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи наявного фахівця, керівнику достатньо декларативно підтвердити на порталі «Дія», що нарахована зарплата працівника становитиме не менш ніж 20 тисяч гривень.

Однак підприємства, які подадуть неправдивий рівень зарплати працівників, втратять статус критично важливого і не зможуть повернути його протягом щонайменше шести місяців.

Що передувало

10 жовтня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк анонсував перевірку підприємств, що мають статус критично важливих і, відповідно, право на бронювання працівників. Аудит вирішили провести через різке збільшення кількості заброньованих людей — він мав тривати до 15 листопада 2024 року.

З 20 жовтня в «Дії» призупинили функцію бронювання від мобілізації через аудит. Однак уже 26 жовтня уряд частково відновив бронювання військовозобовʼязаних.

Також Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств і дозволив перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.