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Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram

Україна повернула вісім дітей з окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Повернутим дітям від 6 до 16 років. Дехто з них має хвороби, тож їх зустрічали в Україні разом зі швидкими. Серед повернутих дітей є хлопчик, який на момент російського вторгнення жив в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Росіяни вивезли дітей з нього до окупованого Скадовська та Росії.

«Сімейні обставини та відсутність перспектив для гарного майбутнього дітей спонукали дорослих, в яких перебували маленькі українці, до рішучих дій — повернути дітей в Україну», — зазначив Лубінець.

Сімох дітей вдалося повернути за посередництва Катару. Ще одного хлопчика повернули через гуманітарний коридор.