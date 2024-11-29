Україна повернула вісім дітей з окупованих територій
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram
Україна повернула вісім дітей з окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму.
Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.
Повернутим дітям від 6 до 16 років. Дехто з них має хвороби, тож їх зустрічали в Україні разом зі швидкими. Серед повернутих дітей є хлопчик, який на момент російського вторгнення жив в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Росіяни вивезли дітей з нього до окупованого Скадовська та Росії.
«Сімейні обставини та відсутність перспектив для гарного майбутнього дітей спонукали дорослих, в яких перебували маленькі українці, до рішучих дій — повернути дітей в Україну», — зазначив Лубінець.
Сімох дітей вдалося повернути за посередництва Катару. Ще одного хлопчика повернули через гуманітарний коридор.
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до Росії, повернути вдалось менше ніж 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.