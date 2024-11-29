Смертельна ДТП у Харкові: водія Infiniti засудили до 8 років тюрми

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Суспільне Харків/Олександра Новосел

Червонозаводський суд Харкова виніс вирок Миколі Харківському, якого обвинувачували в смертельній ДТП в Харкові у 2021 році. Він отримав вісім років увʼязнення.

Про це пишуть Харківська обласна прокуратура та «Суспільне».

19-річного Харківського визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тілесні ушкодження ще трьох потерпілих (ч. 2 ст. 286 КК України).

Його також на три роки позбавили права керувати транспортом і зобовʼязали сплатити по одному мільйону гривень обом дітям загиблого водія.

Прокурори довели, що Харківський, якому на той момент було 16 років, проїхав на червоний сигнали світлофора й спричинив аварію.

У лікарні 16-річний водій надав неправильні анкетні дані, зазначив неправильну адресу проживання, а також намагався покинути приміщення закладу, але його затримали поліцейські.