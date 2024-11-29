МАГАТЕ: Через російський обстріл три українські АЕС скоротили виробництво електроенергії

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На тлі масованого російського обстрілу три українські атомні електростанції скоротили виробництво електроенергії. Це ще більше поставило під загрозу ядерну безпеку під час війни.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили рівень потужності. Це запобіжний захід, адже тоді на трьох об’єктах лунала повітряна тривога.

На трьох АЕС усього девʼять реакторів, всі вони знизили потужність. Від мережі відключили один реактор Рівненської АЕС. Хмельницька АЕС втратила підключення до двох своїх ліній електропередач.

Інформації про прямі пошкодження АЕС немає, але Україна повідомила МАГАТЕ, що удари знову вплинули на електричні підстанції, які АЕС використовують для передачі й отримання електроенергії. Ці підстанції, визначені МАГАТЕ як важливі для ядерної безпеки, були пошкоджені під час попередніх атак.

Атомні електростанції потребують надійного підключення до мережі для розподілу електроенергії, яку вони виробляють, і для отримання зовнішньої енергії, щоб охолоджувати реактор.