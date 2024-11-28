В Австралії дітям молодше 16 років заборонили користуватися соцмережами

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Сенат Австралії схвалив законопроєкт, що забороняє дітям молодше 16 років користуватися соціальними мережами.

Про це пише The Guardian.

Документ підтримали 34 сенатори, проти були 19.

Ухвалений закон забороняє компаніям, що володіють соцмережами, надавати доступ до них користувачам віком до 16 років. За порушення передбачені штрафи до 50 мільйонів австралійських доларів ($32 мільйони). Однак покарання для дітей, які зможуть обійти заборону, нема.

Як саме визначатимуть вік користувачів — поки що не уточнили. Це планують розʼяснити під час тестового періоду в середині 2025 року. Закон набуде чинності через рік.

Також у законі не уточнили, про які саме соцмережі йдеться. Міністр звʼязку Австралії Мішель Роуленд каже, що, найімовірніше, під заборону потраплять TikTok, Instagram, X (колишній Twitter), Facebook, Reddit і Snapchat. При цьому заборона не торкнеться YouTube через його «важливу» освітню роль.

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе пояснював, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя. Так, через соцмережі дівчата можуть мати викривлене сприйняття власного тіла, а хлопчики — надмірно споживати насильницький та жорстокий контент.

Ухвалений закон — одна з найжорсткіших вимог щодо регулювання використання соцмереж у світі.

Критики закону, серед яких науковці, політики та правозахисні організації, наголошували, що така заборона може призвести до зворотного результату. Підлітки можуть використовувати даркнет або почуватися більш ізольовано. Також заборону, найімовірніше, вдасться обійти за допомогою VPN.

Проти закону також виступило місцеве відділення правозахисної організації Amnesty International. Там заявили, що власники соцмереж тепер можуть почати вимагати від користувачів в Австралії підтверджувати свій вік за допомогою біометричних даних або завантаження документів, а це може порушити право на недоторканність приватного життя.