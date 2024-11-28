Кіпр позбавив громадянства одразу 77 людей — серед них росіяни
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Кабінет міністрів Кіпру позбавив громадянства щонайменше 77 людей — серед них є російські бізнесмени та посадовці.
Про це повідомляла газета Politis, яка опублікувала список тих, кому анулювали громадянство.
«Золотий паспорт» Кіпру забрали в російського олігарха Олексія Кузьмічова, металургійного підприємця РФ Олега Дерипаски, колишнього слідчого ФСБ Росії Сергія Ковбасюка та малайзійського бізнесмена і фінансиста-втікача Джо Лоу.
Також газета пише, що Кіпр забрав паспорт й в українського олігарха Ігоря Коломойського, хоча про те, що бізнесмена позбавили громадянства Кіпру, медіа писали ще два місяці тому.
Газета опублікувала список із 77 імен тих, у кого анулювали паспорт, але зазначає, що там немає ще девʼяти людей, яких позбавили громадянства Кіпру. Тож загальна кількість цифра сягає 86.
Водночас із вилученням «золотих паспортів» у інвесторів їх анулювали й членам їхніх сімей.
Причинами анулювання паспортів є неправдиві декларації, кримінальне минуле. Також йдеться про невиконання умов натуралізації — це коли людина, яка вже отримала громадянство Кіпру, не дотримується вимог країни. Наприклад, не сплачує податки.
- Кіпр має програму отримання громадянства за інвестиції. Тобто інвестуючи певну суму в економіку країни, можна отримати її громадянство через так званий золотий паспорт.
- Цю ініціативу на Кіпрі призупинили у 2020 році. З 2013 року програма принесла країні майже €7 мільярдів. Найбільш активними були громадяни Росії та Китаю, а курортне місто Лімасол тепер відоме місцевим жителям як «Лімасолград», тому що багато власності там належить саме росіянам.