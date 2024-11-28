Україна отримає €18,1 мільярда від ЄС. Це частина кредиту, який гаситимуть замороженими активами РФ
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Україна отримає €18,1 мільярда від Європейського Союзу.
Відповідну угоду підписали український премʼєр Денис Шмигаль і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Ці кошти — частина кредиту від країн G7 на $50 мільярдів, який гаситимуть прибутками від заморожених активів РФ.
Заморожені російські активи
Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.
23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.
А 26 жовтня країни G7 («Великої сімки») погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії.
Кошти передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України.
Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.