Зеленський підписав закон про поновлення виплат і забезпечення військовим, які повернулись після першого СЗЧ

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12095 про поновлення виплат і забезпечення військовим, які добровільно повернулись після першого СЗЧ або дезертирства.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

За законом, військовим, які вперше самовільно залишили військову частину або місце служби чи дезертирували, але потім добровільно прибули до місця проходження служби й висловили готовність її продовжити, поновлюють виплати зарплат, дію пільг і соцгарантій, а також надання всіх інших видів забезпечення.

Документ також передбачає, що розпочаті кримінальні проваджені за статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України щодо таких військових не є підставою для відмови у продовжені військової служби.