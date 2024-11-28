Зеленський підписав закон про поновлення виплат і забезпечення військовим, які повернулись після першого СЗЧ
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12095 про поновлення виплат і забезпечення військовим, які добровільно повернулись після першого СЗЧ або дезертирства.
Про це йдеться в картці законопроєкту.
За законом, військовим, які вперше самовільно залишили військову частину або місце служби чи дезертирували, але потім добровільно прибули до місця проходження служби й висловили готовність її продовжити, поновлюють виплати зарплат, дію пільг і соцгарантій, а також надання всіх інших видів забезпечення.
Документ також передбачає, що розпочаті кримінальні проваджені за статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України щодо таких військових не є підставою для відмови у продовжені військової служби.
- У серпні 2024 року Рада ухвалила закон № 11322, який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо це відбулося вперше. А вже в жовтні суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях у справах про СЗЧ винесли майже сто рішень не увʼязнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу.