Суд продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, але зменшив заставу
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Вищий антикорупційний суд продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 26 січня 2025 року. Розмір її застави вчергове зменшили — з 300 мільйонів гривень до 280 мільйонів гривень.
Про це стало відомо з трансляції судового засідання.
Сторона захисту стверджувала, що сума застави є непомірною. Крім того, як пише організація Transparency International Ukraine, син Крупи вже вніс на рахунок ВАКС 3 мільйони гривень застави з власних коштів.
Також ВАКС продовжив строки досудового розслідування справи Тетяни Крупи до квітня 2025 року. Прокурори пояснили, що треба завершити різні процесуальні дії — оглянути документи, вилучені після обшуків, провести експертизи та допити. Крім того, готують запити про надання міжнародної правової допомоги, оскільки за кордоном у Крупи знайшли банківські рахунки та значні грошові суми.
- 4 жовтня 2024 року правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — і знайшли мільйони доларів готівкою, а ще незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.
- Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.