В Офісі президента відповіли на заклик США знизити мобілізаційний вік в Україні
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Офіс президента України дав відповідь на пропозицію Сполучених Штатів знизити віковий поріг для мобілізації у військо. ОП не бачить у цьому сенсу.
Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.
Він запевнив, що в таких закликах «немає сенсу» в момент, коли анонсована раніше допомога не надходить вчасно. Союзники мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцяне з реальними обсягами поставок, каже Литвин.
«Не можна очікувати, що Україна компенсує [зниженням мобілізаційного віку] затримки в логістиці або нерішучість [партнерів] у підтримці молодих хлопців на фронті. Через ці зволікання Україні не вистачає зброї, щоб озброїти вже мобілізованих солдатів», — написав він.
Днями Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Київ знизити мобілізаційний вік до 18 років з нинішніх 25, щоб швидко наростити чисельність армії.
Анонімний американський посадовець сказав, що «чиста математика» ситуації в Україні полягає в тому, що їй треба більше військових для боротьби з повномасштабним вторгненням РФ. За словами посадовця, Україні потрібні ще щонайменше 130 тисяч солдатів.
Схожу позицію раніше висловив також радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
- У травні в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. «Бабель» детально розповідав і пояснював, що він передбачає. Там, серед іншого, йдеться, що військовозобовʼязані віком до 25 років, які пройшли базову військову службу чи підготовку, можуть мобілізуватися тільки за власним бажанням.
- Під час презентації Плану стійкості у Верховній Раді Володимир Зеленський анонсував зміну підходів до управління в ЗСУ. Президент підкреслив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не буде.