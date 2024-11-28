В Офісі президента відповіли на заклик США знизити мобілізаційний вік в Україні

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Офіс президента України дав відповідь на пропозицію Сполучених Штатів знизити віковий поріг для мобілізації у військо. ОП не бачить у цьому сенсу.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Він запевнив, що в таких закликах «немає сенсу» в момент, коли анонсована раніше допомога не надходить вчасно. Союзники мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцяне з реальними обсягами поставок, каже Литвин.

«Не можна очікувати, що Україна компенсує [зниженням мобілізаційного віку] затримки в логістиці або нерішучість [партнерів] у підтримці молодих хлопців на фронті. Через ці зволікання Україні не вистачає зброї, щоб озброїти вже мобілізованих солдатів», — написав він.

Днями Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Київ знизити мобілізаційний вік до 18 років з нинішніх 25, щоб швидко наростити чисельність армії.

Анонімний американський посадовець сказав, що «чиста математика» ситуації в Україні полягає в тому, що їй треба більше військових для боротьби з повномасштабним вторгненням РФ. За словами посадовця, Україні потрібні ще щонайменше 130 тисяч солдатів.

Схожу позицію раніше висловив також радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.