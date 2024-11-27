Екснардепа Олега Царьова заочно засудили до 8 років тюрми та конфіскували майно
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Колишнього народного депутата та колаборанта Олега Царьова заочно засудили до 8 років тюрми й конфіскували майно на майже пів мільярда гривень.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Царьова визнали винним у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України. Окрім увʼязнення, суд постановив конфіскувати все наявне в нього майно:
- земельну ділянку площею 0,15 га на Київщині;
- квартиру у Дніпрі;
- обʼєкти нерухомості в тимчасово окупованому Криму: готельний та санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення, господарські будівлі.
Загальна вартість конфіскованого майна Царьова — 460,6 мільйона гривень.
У Криму Царьов мав нерухомість і низку підприємств. Після незаконної анексії півострова він зареєстрував їх за російським законодавством, а ще найняв російських військових Росгвардії, щоб їх охороняти.
Слідство встановило, що він переводив гроші за охорону його музею-садиби та санаторію в Ялті на рахунки «Федерального державного унітарного підприємства «Охорона» федеральної служби військ національної гвардії РФ». Тобто Царьов фінансував російські окупаційні війська в окупованому Криму.
Зараз Царьов переховується в Росії. Він відбуватиме покарання з моменту затримання.
- Олег Царьов — депутат Ради чотирьох скликань, востаннє був обраний від Партії регіонів (2012 до 2014 року). У травні 2014 року балотувався у президенти, проте зняв свою кандидатуру. У червні того ж року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності та дала згоду на його арешт за підозрою в сепаратизмі. Наприкінці червня 2014 року Царьов втік на окупований Донбас, де став спікером «парламенту союзу народних республік» — органу проросійських бойовиків, який мав обʼєднати «парламенти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».
- 3 травня 2022 року Україна заочно засудила Царьова до 12 років вʼязниці. Його визнали винним у публічних закликах до сепаратизму і в публічних закликах до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу.
- Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Царьов перетнув державний кордон України та заїхав на тимчасово окуповану територію Київщини, щоб допомагати російським окупантам. Зокрема, у тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району він з іншими колаборантами записував інтервʼю для російських пропагандистів і розповідав про російських солдатів як про «визволителів від нацизму».