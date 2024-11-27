Екснардепа Олега Царьова заочно засудили до 8 років тюрми та конфіскували майно

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Колишнього народного депутата та колаборанта Олега Царьова заочно засудили до 8 років тюрми й конфіскували майно на майже пів мільярда гривень.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Царьова визнали винним у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України. Окрім увʼязнення, суд постановив конфіскувати все наявне в нього майно:

земельну ділянку площею 0,15 га на Київщині;

квартиру у Дніпрі;

обʼєкти нерухомості в тимчасово окупованому Криму: готельний та санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення, господарські будівлі.

Загальна вартість конфіскованого майна Царьова — 460,6 мільйона гривень.

У Криму Царьов мав нерухомість і низку підприємств. Після незаконної анексії півострова він зареєстрував їх за російським законодавством, а ще найняв російських військових Росгвардії, щоб їх охороняти.

Слідство встановило, що він переводив гроші за охорону його музею-садиби та санаторію в Ялті на рахунки «Федерального державного унітарного підприємства «Охорона» федеральної служби військ національної гвардії РФ». Тобто Царьов фінансував російські окупаційні війська в окупованому Криму.

Зараз Царьов переховується в Росії. Він відбуватиме покарання з моменту затримання.