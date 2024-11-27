FT: Міністра оборони Китаю підозрюють у корупції — через це без посади залишились два його попередники

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Міністр оборони Китаю Дон Чжун опинився в центрі розслідування про корупцію.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Поки невідомо, у чому саме підозрюють Дон Чжуна. Але, імовірно, його справа — це частина ширшого розслідування корупції в Народно-визвольній армії Китаю.

Міністр оборони Китаю Дон Чжун.

Дон Чжун обійняв посаду міністра оборони Китаю в грудні 2023 року після того, як його попередника Лі Шанфу відправили у відставку через звинувачення в корупції. Також через справу про корупцію позбувся посади і попередник Лі Шанфу на посаді міністра оборони Китаю — Вей Фенхе.

Новина про розслідування проти Дон Чжуна з’явилася через тиждень після того, як він відмовився зустрітися з американським міністром оборони Ллойдом Остіном. Вони мали зустрітися на полях Саміту азійських країн у Лаосі.

Розслідування корупції в керівництві Збройних сил Китаю може підірвати довіру лідера КНР Сі Цзіньпіна до його військових і ставить під сумнів їхню здатність «створити потенціал для вторгнення на Тайвань до 2027 року». Про можливість такого вторгнення раніше заявляли в США і на Тайвані, але влада Китаю цього офіційно не підтверджувала.

Дон Чжуна, як і його попередників, на посаду обрав сам Сі Цзіньпін. Окрім міністрів оборони, розслідування також торкнулися двох колишніх командирів ракетних військ, які відповідали за ядерну програму Китаю.