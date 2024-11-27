Елтон Джон не може завершити альбом через часткову втрату зору
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Ben Gibson / Twitter / Eltonofficial
Британський музикант і володар кількох премій «Греммі» Елтон Джон не може завершити свій студійний альбом, бо в липні він частково втратив зір через інфекцію. Він сподівається повернутися до роботи, як тільки одужає.
Про це пише ВВС.
В ефірі програми Good Morning America Джон розповів, що проблема із зором у нього почалася чотири місяці тому — він підхопив інфекцію правого ока на півдні Франції. Крім того, зараз музикант почав скаржитися на ліве око.
За його словами, у такому стані він може давати інтервʼю, проте робота в студії стала неможливою — він не бачить тексту пісень.
Джон каже, що поки що альбом не завершений і робота над ним не просувається — він «застряг». Музикант сподівається, що лікування допоможе відновити зір і продовжити запис. У листопаді 2023 року Джон заявив, що «щойно закінчив» новий альбом, тексти пісень до якого написав поет Берні Топін, однак, імовірно, робота над ним досі триває.
Останній альбом — Wonderful Crazy Night — Елтон Джон випустив у 2016 році.
- Елтон Джон за карʼєру записав 32 альбоми, отримав один «Оскар» за саундтрек до мультфільму «Король Лев». В 1995 році йому вручили Орден Британської імперії. У 1997-му королева Великої Британії посвятила його в лицарі. Він відкритий гей, активно виступає за права сексуальних меншин по всьому світу і бореться зі СНІДом. У 2009 році співак і його партнер Девід Ферніш намагалися всиновити українського ВІЛ-позитивного хлопчика. Влада відмовила їм, оскільки в Україні не визнають одностатеві шлюби.
- У липні 2023 року Елтон Джон завершив свій прощальний тур. Перший концерт відбувся у США в 2018 році, а останній — у Швеції.