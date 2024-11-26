Норвегія виділить $4,5 мільйона для ініціативи «Зерно з України»

Новини

Flickr / Zac Weber

Норвегія виділяє 50 мільйонів норвезьких крон ($4,5 мільйона) на ініціативу «Зерно з України».

Про це йдеться в повідомленні норвезького уряду.

Там зазначили, що Норвегія підтримує експорт українського зерна на ринки Африки та Близького Сходу, де немає продовольства, і робить свій внесок у те, щоб їжа потрапляла до тих, хто її потребує.

Норвегія є одним з найбільших вкладників в ініціативу «Зерно з України». Її загальний внесок у програму тепер становить майже $13,5 мільйона.

Ситуація із зерном

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Поки діяли домовленості, судна з українським зерном ішли до міжнародних вод Чорного моря, уникаючи мінних районів, а потім погодженим морським гуманітарним коридором до Стамбулу. Судна, що прямували до українських портів і з них, перевіряли групи, до яких входили російські, турецькі й українські інспектори та інспектори ООН. Це дозволило врегулювати зернову ситуацію у світі.

Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси й області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього Росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України.

Наприклад, у вересні цього року російські війська завдали ракетного удару в Чорному морі по цивільному судну з пшеницею для Єгипту.

У листопаді 2023 року в Києві пройшов другий міжнародний саміт «Зерно з України» (Grain from Ukraine), у межах якого залучили $100 мільйонів для експорту українського зерна. «Зерно з України» — це гуманітарна продовольча програма, яку запустили 26 листопада 2022 року в 90-ті роковини початку Голодомору 1932—1933 років. Її мета — поставити збіжжя до найбідніших країн Африки.