Цьогоріч в Україні поліція затримала вже 179 паліїв, завербованих Росією
- Автор:
- Оля Березюк
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Пресслужба Нацполіції
У 2024 році правоохоронці затримали 179 паліїв, яких через телеграм-канали завербували російські спецслужби.
Про це повідомляє Нацполіція.
Затримані підпалювали автомобілі військових, залізничну інфраструктуру, державні підприємства.
Крім того, оперативники вилучили 4 247 одиниць вогнепальної зброї, виявили 137 збройових схронів, викрили 903 факти збуту нелегальної зброї.
- В Україні з початку літа почали масово палити автомобілі військових. Зазвичай це роблять українці на замовлення росіян, які пропонують за гроші підпалювати машини та фіксувати це на камеру. Далі російські медіа поширюють ці відео та фото, кажучи, що це нібито невдоволені українці підпалюють автомобілі працівників військкоматів, виступаючи так проти мобілізації.
- У листопаді правоохоронці затримали чоловіка, який намагався підпалити гелікоптер ЗСУ.
- Підпали на замовлення РФ трапляються і за кордоном. Зокрема, у Британії триває суд на сімома чоловіками, яких підозрюють у підпалі комерційного обʼєкта, повʼязаного з Україною.