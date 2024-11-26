Делегація з України відвідає Південну Корею — домовлятимуться про постачання зброї
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідає Сеул 27 листопада. Київ презентує партнерам список запитів, включно з протиповітряними ракетами та артилерійськими системами.
Про це пише гонконзька газета South China Morning Post з посиланням на джерела.
Аналітики очікують, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США уряд Південної Кореї займе «обережну позицію». Перш ніж ухвалити рішення, Сеул поспостерігає за військовим співробітництвом Росії з КНДР.
Крім того, проти надання військової допомоги Україні виступають опозиційні партії, що контролюють Національну асамблею Південної Кореї. Вони прирівнюють поставки зброї до участі у війні, що ускладнює здатність уряду діяти.
Раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS анонсував, що Київ звернеться до країни-партнера з проханням військової допомоги. Президент не розкрив деталей та уточнив, що не знає, як відповість на такий запит Сеул.
У жовтні Сеул збирався вжити «поетапних заходів» проти КНДР та Росії через поглиблення їхньої військової співпраці. Йшлося про передачу летальної зброї. Втім, як пише видання, вибори в Штатах могли вплинути на позицію президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Можливо, перемога Трампа спонукала його переосмислити свою войовничу позицію, кажуть оглядачі.
- Південна Корея наразі офіційно не надає Києву військової допомоги. Вона дотримується політики непостачання летальної зброї країнам, які перебувають у стані війни. Натомість держава підтримує Україну гуманітарно й фінансово.
- Зеленський також повідомив, що в Україні чекають на групу фахівців із Південної Кореї, з якою обмінюватимуться даними. Президент каже, що ця співпраця вигідна для всіх — Сеул отримає досвід ведення сучасної війни, а Києву необхідний корейський досвід протиповітряної оборони та співпраця в оборонно-промисловому комплексі.