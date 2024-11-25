«Нафтогаз» запустив нову свердловину, яка дає 170 тисяч кубометрів газу щодоби

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Компанія «Укргазвидобування», що є частиною Групи «Нафтогаз», запустила нову свердловину, яка дає 170 тисяч кубометрів газу щодоби.

Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

Нова свердловина має глибину 4 202 метри — її пробурили в центральній частині родовища, яке відкрили нещодавно. Але це вже 15-та свердловина на цьому родовищі від початку поточного року. До кінця 2024-го там планують пробурити ще одну свердловину, а в наступному — ще чотири.

За словами т. в. о. очільника «Укргазвидобування» Сергія Лагна, такого результату досягли завдяки вдалому вибору місця закладання свердловини. Для цього завчасно проводили 3D-сейсморозвідувальні дослідження та вивчали їх, а також визначали перспективні горизонти та уточнювали їхню потужність.

В Україні регулярно запускають нові свердловини. Це важливо для енергетичної незалежності держави. Наприклад, у квітні 2023 року запустили найпотужнішу свердловину за останні 2,5 року. Там видобувають 460 тисяч кубометрів газу на добу. А в листопаді запустила нову свердловину, яка дає 110 тисяч кубометрів газу щодоби.

Загалом з початку 2024 року компанії Групи «Нафтогаз» видобули понад 11 мільярдів кубометрів товарного газу. Цьогорічний опалювальний сезон Україна має пройти за рахунок тільки власного газу. Торік Україна вперше проходила зиму завдяки газу власного видобутку.