Le Monde: Країни Європи знову обговорюють надсилання військ в Україну
- Автор:
- Оля Березюк
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NATO / Flickr
На Заході відновилися дискусії про відправку західних військ і приватних військових компаній в Україну.
Про це пише Le Monde з посиланням на джерела.
Це делікатні дискусії, більшість з яких засекречена, але їх відновили через побоювання, що США відмовляться від підтримки Києва після того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента.
За даними видання, розмови про відправку військ відновилися в останні тижні — з візитом до Франції премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера під час урочистостей 11 листопада.
«Між Великою Британією і Францією ведуться переговори про оборонну співпрацю, зокрема з метою створення твердого ядра союзників в Європі, з акцентом на Україну і європейську безпеку в широкому сенсі», — повідомило британське військове джерело.
Газета нагадала про нещодавню заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, який в інтерв’ю ВВС News сказав, що «червоних ліній» у питанні підтримки України не існує. Відповідаючи на запитання, чи це може означати участь французьких військ у бойових діях, він заявив, що Франція «не виключає жодного варіанту».
«Ми підтримуватимемо Україну так інтенсивно і так довго, як необхідно. Чому? Тому що на карту поставлено нашу безпеку. Щоразу, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на один квадратний кілометр ближче до Європи», — говорив Барро.
Що передувало
У лютому 2024 року на зустрічі європейських лідерів у Парижі президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправку військ країн НАТО в Україну.
Ця заява викликала жваві обговорення. Тодішній генсек НАТО Єнс Столтенберг і лідери країн Альянсу заявили, що таке рішення не ухвалювали, а в Росії сказали, що такий крок буде оголошенням війни. Частина членів НАТО виступила з підтримкою Макрона. Фінляндія і країни Балтії закликали Захід не відкидати ідеї розташування військ в Україні в разі критичної ситуації.
Заяви Макрона звучали на тлі затримки військової допомоги Києву з боку США і нездатності інших союзників швидко вирішити питання боєприпасів для ЗСУ. Після цього риторика Макрона щодо України почала посилюватись. Він закликав Європу готуватися до різних сценаріїв і заявив про відсутність лімітів у допомозі Україні з боку Парижу. Тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під відправкою військ НАТО в Україну Макрон мав на увазі навчання. Кулеба зауважив, що Україна ніколи не просила союзників відправляти війська.
27 травня стало відомо, що Франція відправить в Україну своїх військових інструкторів. 7 червня Макрон просив Джо Байдена піти на такий самий крок. Лідер США ідеї не підтримав.
У червні стало відомо, що Макрон планує створити коаліцію для відправки військових інструкторів в Україну й шукає союзників.