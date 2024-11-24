У СБУ вперше показали уламки нової балістичної ракети, якою РФ вдарила по Дніпру

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Служба безпеки України показала журналістам уламки нової балістичної ракети, якою росіяни вдарили по Дніпру 21 листопада.

Про це пише Associated Press.

Журналістам показали уламки перед тим, як їх забрали правоохоронці для експертиз та досліджень.

Що передувало

Зранку 21 листопада росіяни атакували Дніпро. Руйнувань зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, котельня, підприємство та приватні будинки. Двоє людей поранені.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), а також аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал» і сімома крилатими ракетами Х-101. Повітряні сили вважають, що МБР запустили з Астраханської області РФ, жодних інших подробиць у ПС не навели.

Президент Володимир Зеленський зреагував на удар по Дніпру і заявив, що всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Однак експертиза ще триває.

У Міноборони США підтвердили, що Росія вдарила по Україні експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, яку створили на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж».

Тим часом Путін у зверненні до росіян сказав, що РФ вдарила по Дніпру нібито «новітньою системою середньої дальності» під назвою «Орєшнік», а саме балістичною ракетою в безʼядерному гіперзвуковому оснащенні.

У ГУР вважають, що це могла бути ракета з комплексу «Кедр». Підльотний час балістичної російської ракети з ракетного комплексу «Кедр» становив 15 хвилин. Її запустили з Астраханської області.

На ракеті було шість бойових частин, кожна з яких оснащена шістьома суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії перевищувала 11 Махів, тобто 13,585 км/год.