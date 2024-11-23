Швейцарія заборонила продаж боєприпасів польській компанії, бо їх передавали Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Уряд Швейцарії заборонив експорт польській компанії після того, як приблизно 645 тисяч малокаліберних боєприпасів швейцарського виробництва потрапили до України. Це порушує законодавство Швейцарії.
Про це повідомляє Associated Press.
Експорт до польської компанії заборонять, бо «ризик перенаправлення боєприпасів в Україну оцінюють як занадто високий». Через політику нейтралітету закони Швейцарії забороняють експорт військової техніки, що належить або вироблена у Швейцарії, до країн, де триває військовий конфлікт.
Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії розпочав розслідування після звіту американського видання Defence One у листопаді 2023 року про те, що українська компанія отримала 645 тисяч набоїв, які виготовила швейцарська компанія SwissP Defense. Їх доставив польський імпортер UMO.
Розслідування показало, що швейцарський виробник і польська компанія підписали дилерську угоду — там зазначили, що польська компанія може перепродавати боєприпаси лише в Польщі. Але розслідування показало, що польська компанія «не виконала договірних зобовʼязань, узятих перед швейцарським виробником», і боєприпаси опинилися в Україні.
- Швейцарія має найстаршу політику нейтралітету у світі — ще з початку ХІХ століття. Країна не є членом НАТО та Євросоюзу, однак тісно з ними співпрацює. У зовнішньополітичній стратегії на 2024—2027 роки, яку ухвалили 31 січня 2024 року, Берн затвердив свій курс на зміцнення звʼязків з НАТО, включно з участю у військових навчаннях. У питанні україно-російської війни країна займає обережну позицію і забороняє реєкспорт своєї зброї в Україну.
- У серпні 2024 року експертна робоча група з питань безпеки Швейцарії пропонувала переглянути нейтралітет через війну в Україні на користь військового співробітництва з НАТО та Європейським Союзом.