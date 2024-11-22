У «Резерв+» можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку
- Автор:
- Оля Березюк
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Міністерство оборони планує додати до застосунку «Резерв+» функцію оплати штрафу за порушення правил військового обліку.
Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтервʼю «24 каналу».
Наразі в Україні військовозобовʼязаних, які порушили правила військового обліку, можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Але зараз цей штраф не можна сплатити в електронному форматі.
За словами Черногоренко, у застосунку «Резерев+» хочуть розробити функціонал для сплати таких штрафів.
«Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у «Резерв+» є, навіть є законопроєкт, що коли людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф, за аналогією з порушенням правил державного руху», — зазначила Черногоренко.
Вона також додала, що якщо народні депутати ухвалять законопроєкт до кінця року, то на початку наступного року в «Резерв+» буде така функція.
- «Резерв+» — це застосунок від Міноборони, який запустили 18 травня 2024 року. Він надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг», у ньому військовозобовʼязані можуть оновити свої дані, як у ТЦК чи ЦНАП.
- 18 червня в «Резерв+» зʼявилися військово-облікові документи з QR-кодом, а 26 червня — статус бронювання від мобілізації. А 9 листопада в застосунку запустили оформлення відстрочки.