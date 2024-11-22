Суд залишив під вартою вчителя з Харкова, підозрюваного в розбещенні дітей

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Дзержинський районний суд Харкова 20 листопада продовжив запобіжний захід підозрюваному в справі про розбещення неповнолітніх і зґвалтування.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури в коментарі «Бабелю».

Чоловіка триматимуть під вартою до 26 грудня 2024 року.

Про затримання вчителя фізкультури кількох харківських шкіл стало відомо у вересні. Йому повідомили про підозру в педофілії через епізод, що стався у 2018 році. За даними слідства, чоловік змушував 13-річного учня до мастурбації та орального сексу.

Коли про затримання фігуранта стало відомо публічно, до поліції звернулися й інші люди. У матеріалах справи тепер є події 1999 року. Тоді підозрюваний працював тренером у футбольному гуртку. Чоловіку, який зараз звернувся до правоохоронців, тоді було 12 років, він відвідував гурток. За його словами, підозрюваний оголювався перед ним і змушував торкатися своїх статевих органів.

Також є свідчення ще одного дорослого чоловіка, який в дитинстві зазнав насильства від тренера. У заяві він написав, що його ґвалтували після тренувань. Це було наприкінці 90-х років.