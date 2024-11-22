Коронація Чарльза III коштувала Великій Британії понад €86 мільйонів

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Getty Images / «Бабель»

Коронація Чарльза III коштувала британським платникам податків щонайменше €86 мільйонів.

Про це пише The Guardian з посиланням на звіт Міністерства з питань культури, медіа і спорту Великої Британії, яке працювало з королівським домом над коронацією.

У звіті зазначають, що міністерство успішно впоралося з коронацією, «якою насолоджувалися багато мільйонів людей як у Великій Британії, так і по всьому світу». По телевізору коронацію Чарльза у Вестмінстерському абатстві у 2023 році дивилися 20 мільйонів людей у ​​Британії, тоді як за похоронами його матері Єлизавети II у 2022 році спостерігали 29 мільйонів британців.

Міністерство витратило приблизно €60 мільйонів, а решта €26 мільйонів коштувала охорона святкування.

Getty Images / «Бабель»

Генеральний директор організації «Республіка» Грем Сміт, яка проводить кампанію за скасування монархії та її заміну виборним очільником держави, назвав коронацію «непристойною» тратою грошей платників податків.

За його словами, витрати, повʼязані з коронацією, понесли також Міністерство оборони, транспорт Лондону, пожежні бригади та місцеві ради. Підрахунки свідчать, що повна вартість коронації коливається від €120 мільйонів до €300 мільйонів.