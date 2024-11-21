ВООЗ схвалила другу вакцину від віспи mpox — препарат безпечний для дітей від 1 року

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Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила для екстреного використання другий препарат проти віспи mpox. Щеплення ним можуть отримати діти грудного віку. Це має допомогти побороти спалах хвороби в Центральній Африці.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

Вакцину LC16m8 розробила японська компанія KM Biologics. Нею вже імунізували японців під час попереднього спалаху віспи. Препарат визнали безпечним, зокрема для людей з медикаментозно контрольованою ВІЛ-інфекцією. Щеплення проводять однією дозою за допомогою спеціальної голки з роздвоєним кінцем.

Уряд Японії заявив, що передасть понад три мільйони доз вакцини Демократичній Республіці Конго. Там найбільша кількість випадків хвороби з початку спалаху — 39 тисяч можливих заражень та понад тисячу смертей. Введення в обіг вакцини LC16m8 може запобігти новим спалахам, зокрема за межами Африки.

Що таке mpox

Mpox — це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній та Західній Африці. Раніше вона мала назву «мавпяча віспа», однак у 2022 році Всесвітня організація охорони здоровʼя рекомендувала замінити цей термін на mpox.

Заразитися цією хворобою можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме від мавп. На їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити захворювання, якщо її вкусить заражена тварина або через контакт із рідиною тварини — кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Віспа проявляється лихоманкою та висипами.