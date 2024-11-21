NASA хоче, щоб SpaceX і Blue Origin доставляли вантажі на Місяць
- Автор:
- Ліза Бровко
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Космічне агентство NASA хоче, щоб компанія Ілона Маска SpaceX та Blue Origin Джеффа Безоса доставляли важке обладнання на Місяць.
Про це пише пресслужба NASA.
NASA разом з міжнародними партнерами готується до безперервного дослідження поверхні Місяця за допомогою місії Artemis.
Для цього потрібно, щоб вантажний посадковий модуль ракети-носія Starship доставив марсохід, який наразі розробляє JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень), на поверхню Місяця не раніше 2032, а до наступного року Blue Origin має створити середовище проживання на поверхні Місяця.
Обидві компанії розробляють системи посадки людей для місій Artemis — SpaceX для Artemis-3 і Blue Origin для Artemis-5. Також вони створюють посадкові апарати для перевезення вантажів — обладнання й інших матеріалів на Місяць.
«Наявність двох пристроїв для посадки на Місяць із різними підходами до можливостей посадки екіпажу та вантажу дає гнучкість місії, забезпечуючи при цьому регулярну частоту посадок на Місяць для продовження відкриттів і наукових можливостей», — пояснив представник програми NASA «Від Місяця до Марсу» Стівен Кріч.
NASA заявляє, що на початку наступного року передасть пропозиції SpaceX і Blue Origin.
- 16 листопада 2022 року NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця. Її мета — максимально випробувати можливості капсули Orion, переконавшись, що апарат готовий безпечно прийняти людей. Пробний запуск є частиною ширшої програми NASA Artemis, мета якої — уперше з 1970-х років повернути астронавтів на поверхню Місяця. У кінці листопада Orion досяг максимальної відстані від Землі, яку будь-коли долав космічний корабель, призначений для перевезення людей. 11 грудня 2022 року капсула безпілотного американського космічного корабля Orion успішно повернулася з Місяця та приводнилася в Тихому океані. Він двічі облетів супутник Землі.