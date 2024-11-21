NASA хоче, щоб SpaceX і Blue Origin доставляли вантажі на Місяць

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Космічне агентство NASA хоче, щоб компанія Ілона Маска SpaceX та Blue Origin Джеффа Безоса доставляли важке обладнання на Місяць.

Про це пише пресслужба NASA.

NASA разом з міжнародними партнерами готується до безперервного дослідження поверхні Місяця за допомогою місії Artemis.

Для цього потрібно, щоб вантажний посадковий модуль ракети-носія Starship доставив марсохід, який наразі розробляє JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень), на поверхню Місяця не раніше 2032, а до наступного року Blue Origin має створити середовище проживання на поверхні Місяця.

Обидві компанії розробляють системи посадки людей для місій Artemis — SpaceX для Artemis-3 і Blue Origin для Artemis-5. Також вони створюють посадкові апарати для перевезення вантажів — обладнання й інших матеріалів на Місяць.

Концептуальні зображення потенційних систем посадки людей і вантажів на Місяць. SpaceX / Blue Origin

«Наявність двох пристроїв для посадки на Місяць із різними підходами до можливостей посадки екіпажу та вантажу дає гнучкість місії, забезпечуючи при цьому регулярну частоту посадок на Місяць для продовження відкриттів і наукових можливостей», — пояснив представник програми NASA «Від Місяця до Марсу» Стівен Кріч.

NASA заявляє, що на початку наступного року передасть пропозиції SpaceX і Blue Origin.