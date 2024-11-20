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США виділили Україні новий пакет допомоги на $275 мільйонів

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Getty Images

США виділили Україні новий пакет допомоги на $275 мільйонів. Це 70-й транш від серпня 2021 року.

Про це стало відомо із сайту Пентагону.

Новій пакет військової допомоги містить:

На сайті Пентагону йдеться, що США продовжуватимуть працювати разом із партнерами НАТО та через Контактну групу з оборони України та всі можливі коаліції, щоб «задовільнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії».