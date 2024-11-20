Верховна Рада підтримала ліквідацію МСЕК у першому читанні

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Парламент України 20 листопада підтримав ліквідацію застарілої системи медико-соціальної експертизи (МСЕК) в першому читанні.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

«За» документ № 12178 проголосували 260 парламентарів. Він передбачає створення нової цифровізованої системи. Функції МСЕК покладуть на експертні комісії, сформовані у кластерних і надкластерних лікарнях. Замість поняття «медико-соціальна експертиза» пропонується ввести термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».

Нововведення ініціював Кабінет міністрів. У пояснювальній записці йдеться, що система МСЕК зʼявилася до набуття Україною незалежності. Тому вона не відповідає сучасним викликам і підходам стосовно встановлення інвалідності.

У Міністерстві охорони здоровʼя розʼяснили, що ще змінює законопроєкт № 12178:

не буде необхідності в лікарсько-консультативних комісіях: направляти на оцінювання зможуть лікуючі медики, а військовослужбовців — лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи;

до процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта;

визначать, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які — ні;

запровадять механізми оскарження рішення таких команд.

Фінансуватимуть нову систему оцінювання через Національну службу здоровʼя України (НСЗУ).

Що передувало

Наприкінці жовтня 2024 року у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передував скандал із головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» писало, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Згодом Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії. Що він передбачає — читайте тут. Стало відомо, що чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.