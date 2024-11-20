У Нью-Йорку священник втратив посаду — співачка Сабріна Карпентер зняла кліп у його церкві

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Нью-йоркського священника, який дозволив американській співачці Сабріні Карпентер знімати кліп у своїй церкві, звинуватили в поганому управлінні та усунули від посади.

Про це передає BBC.

Монсеньйора Джеймі Гігантьєлло звільнили від «будь-якого пастирського нагляду або керівної ролі» в церкві.

У кліпі є сцени розпʼяття, лайка, а сама артистка танцює на вівтарі в короткій чорній сукні. Це «приголомшило» єпархію.

Представники церкви розпочали розслідування після виходу кліпу на пісню Сабріни Карпентер Feather у жовтні 2023 року, знятого в церкві Богоматері на горі Кармель. Розслідування також виявило «докази серйозних порушень єпархіальної політики та протоколів», зокрема несанкціоновані фінансові перекази.

Адміністративні повноваження Гігантьєлло скасували ще в листопаді минулого року, незабаром після критики кліпу Карпентер. Йому також заборонили збирати гроші на розвиток єпархії, бо зʼясувалося, що він витрачав їх на особисті потреби.

За словами єпископа Бреннана, з 2019 по 2021 рік Гігантьєлло перерахував майже $2 мільйони з коштів його церкви на банківські рахунки, повʼязані з колишнім співробітником мерії Нью-Йорка.