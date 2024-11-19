Шведська поліція розслідує обрив підводного кабелю як диверсію
- Автор:
- Ліза Бровко
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Michael Campanella / Getty Images
Поліція Швеції розслідує обрив підводного кабелю звʼязку в Балтійському морі як диверсію. Розслідуванням займається Національний оперативний департамент Noa.
Про це передає шведське видання SVT.
«Кваліфікація злочину наразі — диверсія. Попереднє розслідування триває і перебуває на ранній стадії», — заявив державний прокурор Хенрік Содерман.
У поле зору Швеції потрапило китайське судно Yi Peng 3, за яким стежили сили НАТО і зокрема два військових кораблі Данії. Вантажне судно довжиною 217 метрів проходило неподалік від двох пошкоджених підводних кабелів у Балтійському морі, які забезпечували звʼязок між Швецією і Литвою, Фінляндією і Німеччиною, тоді, коли й сталися пошкодження.
Зараз флот Збройних сил Швеції прямує до місць обриву, щоб дослідити морське дно і дізнатися більше деталей про інцидент.
- 18 листопада стало відомо про обрив підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Німеччиною. Він проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, серед якої газопроводи та електрокабелі. Згодом у Литві теж заявили про обрив кабелю звʼязку між їхньою країною і Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.
- У Німеччині також вважають, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака.