Шведська поліція розслідує обрив підводного кабелю як диверсію

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Поліція Швеції розслідує обрив підводного кабелю звʼязку в Балтійському морі як диверсію. Розслідуванням займається Національний оперативний департамент Noa.

Про це передає шведське видання SVT.

«Кваліфікація злочину наразі — диверсія. Попереднє розслідування триває і перебуває на ранній стадії», — заявив державний прокурор Хенрік Содерман.

У поле зору Швеції потрапило китайське судно Yi Peng 3, за яким стежили сили НАТО і зокрема два військових кораблі Данії. Вантажне судно довжиною 217 метрів проходило неподалік від двох пошкоджених підводних кабелів у Балтійському морі, які забезпечували звʼязок між Швецією і Литвою, Фінляндією і Німеччиною, тоді, коли й сталися пошкодження.

Зараз флот Збройних сил Швеції прямує до місць обриву, щоб дослідити морське дно і дізнатися більше деталей про інцидент.