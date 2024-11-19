Росія заявила, що Україна вперше атакувала її територію ракетами ATACMS. Генштаб поки не підтверджував

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Російське Міністерство оборони заявило, що Україна вперше вдарила по території Росії ракетами ATACMS. Україна поки цього не підтверджувала.

Росіяни стверджують, що о 3:25 (2:25 за Києвом) по Брянщині запустили шість ракет: пʼять з них начебто збили, ще одну — пошкодили.

За даними міністерства, фрагменти ракети впали на технічну територію військового обʼєкта в Брянській області, через що виникла пожежа.

Вранці Генштаб ЗСУ повідомляв про удар по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в місті Карачев на Брянщині. Там зберігалися артилерійські боєприпаси, зокрема північнокорейські, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ.

У відомстві не уточнювали, чим саме били по складу. Головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов стверджував, що атаку провели саме ракетами ATACMS.

Що передувало

Україна давно просила союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS і британські далекобійні ракети Storm Shadow.

17 листопада про дозвіл бити ATACMS по території Росії повідомила газета NYT. Вона писала, що це відповідь Джо Байдена на рішення Росії ввести в бій північнокорейські війська. Видання Axios пише, що дозволили бити далекобійними ATACMS лише по Курській області РФ.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель підтвердив, що США дозволили Україні бити по території Росії на глибину до 300 кілометрів.

А 19 листопада інформацію про дозвіл на удари підтвердив і помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс.