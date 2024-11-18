Комітет Ради схвалив до другого читання держбюджет на 2025 рік

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Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання держбюджет на 2025 рік. Підтримало законопроєкт 24 посадовці, утрималися — 3, проти — 1. Наступний етап — це засідання Ради, що має відбутися цього тижня й на якому парламентарі проголосують за закон у другому читанні та в цілому.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк та голова комітету Роксолана Підласа.

На сьогоднішньому засіданні комітет з питань бюджету вніс фінальні правки до тексту законопроєкту: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям вкладати кошти в облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП).

Комітет запропонував внести наступні зміни в законопроєкт: