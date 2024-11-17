З 18 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення світла

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Завтра, 18 листопада з 06:00 до 22:00 діятимуть стабілізаційні відключення світла в усіх областях України. Усе через сьогоднішню комбіновану повітряну атаку РФ по обʼєктах критичної інфраструктури.

Про це повідомили в «Укренерго».

Енергетики вже працюють, щоб ліквідувати всі наслідки.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що 17 листопада РФ здійснила масовану атаку на енергосистему, росіяни атакували обʼєкти генерації й передачі електроенергії по всій Україні. Обладнання станцій серйозно пошкоджене.

Працівники підприємств уже відновлюють їхню роботу. Це стало восьмою масованою атакою на енергетичні підприємства ДТЕК за рік. Загалом від початку повномасштабної війни Росія била по теплоелектростанціях ДТЕК понад 190 разів.

Після ранкової атаки в різних регіонах України ввели екстрені відключення світла, які згодом скасували.