Резиденцію Дональда Трампа охороняють роботи-собаки — на них написано «не гладити»

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Секретна служба США має в арсеналі роботизованих собак-охоронців Spot. Вони патрулюють приватну віллу «Мар-а-Лаго» в Палм-Біч (штат Флорида), що належить обраному президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє BBC.

Помічники, розроблені компанією Boston Dynamics неозброєні, ними можна керувати дистанційно за допомогою джойстіка. Також вони патрулюють місцевість автоматично, якщо в них заздалегідь запрограмований маршрут. На кожній нозі робота є попереджувальний напис:«Не гладити».

«Я не знаю, чи є у когось спокуса погладити цих собак-роботів. Вони не виглядають приємними на дотик», — каже політологиня Мелісса Міхельсон.

У Секретній службі Штатів не відповіли прямо на запитання BBC про використання роботів-собак Spot в охороні Трампа. Водночас компанія Boston Dynamics підтвердила, що Секретна служба користується їхньою розробкою.

Напередодні виборів на Трампа скоїли два замахи. Перший — на мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, в липні 2024 року, другий — на полі для гольфу в резиденції «Мар-а-Лаго» у вересні. Колишній співробітник федерального агентства Рон Вільямс каже, що саме ці події підштовхнули службу до технологічної модернізації, адже це покращує «здатність виявляти й стримувати [загрози]».

За словами Вільямса, роботизованих собак вже частіше використовують військові організації та правоохоронці, адже вони здатні контролювати набагато більшу територію, ніж люди.

Команда саперів в окрузі Монтгомері, штат Пенсильванія, використовує Spot для перевірки потенційних вибухових речовин. А у 2023 році департамент поліції Нью-Йорка продовжив працювати з «чотирилапими» роботами, попри скарги через начебто перевищення повноважень.

Україна теж використовує такі технології, зокрема для розвідки на фронті. Оборонці ЗСУ вважають, що собаки-роботи — «гнучкі інструменти ведення війни, що еволюціонує та вимагає адаптовуватися».

Spot спритний — він ходить сходами, пересувається в тісному просторі та навіть може відчиняти двері. Але саме здатність виявляти загрози — одна з головних причин, чому за нього готові заплатити до $75 тисяч. Робопси оснащені передовими датчиками та камерами, що створюють 3D-мапу навколишнього середовища.