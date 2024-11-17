Сили ППО збили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 17 листопада російські окупанти здійснили масований комбінований удар по енергообʼєктах України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Радіотехнічні війська виявили й супроводжували 210 повітряних цілей — 120 ракет та 90 БпЛА. Ось їхні типи:

одна гіперзвукова протикорабельна ракета 3М22 «Циркон»;

вісім аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

101 крилата ракета Х-101, «Калібр»;

одна балістична ракета «Іскандер-М»;

чотири крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

пʼять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

Росія використала для повітряного нападу сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 і 16 Ту-95МС, два дальні бомбардувальника Ту-22М3, пʼять винищувачів-бомбардувальників Су-34, чотири винищувачі Су-27, десять винищувачів МіГ-31К та чотири кораблі — носії крилатих ракет.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Щоб відбитися від атаки, залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 12:00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет і 42 БпЛА, а саме:

однієї гіперзвукової протикорабельної ракети 3М22 «Циркон»;

семи аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

85 крилатих ракет Х-101,«Калібр»;

чотирьох крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;

пʼятьох керованих авіаційних ракет Х-59/69;

42 дрони невстановленого типу.

Ще 41 БпЛА локаційно втрачений, два полетіли в бік РФ та окупованих територій.

ППО працювала у 18 областях України: Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській.