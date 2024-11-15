Єменські хусити вдосконалили ракети для атак суден. У Пентагоні «шоковані»

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Єменські хусити використовують для своїх атак по кораблях у Червоному морі вдосконалені ракети. Це створює додаткові ризики для міжнародного судноплавства.

Про це пише Axios із посиланням на головного закупівельника зброї Міноборони США, заступника міністра Білла Лапланта.

«Я інженер і фізик, і всю свою карʼєру я займаюся ракетами. Те, що я бачив про те, що хусити робили протягом останніх шести місяців, мене просто шокувало», — заявив він.

Хусити-повстанці загрожують майже кожному кораблю, що проходить повз, — цивільному чи військовому. Нещодавно вони напали на два есмінці Військово-морських сил США, коли ті проходили через протоку Баб-ель-Мандеб, що зʼєднує Червоне море й Аденську затоку. Центральне командування США зазначили, що американські військові перехопили щонайменше вісім ударних безпілотників, пʼять протикорабельних балістичних ракет і чотири протикорабельні крилаті ракети.

Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці, через яку проходить важливий торговий шлях.

У січні 2024 року США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі, а в лютому свою операцію проти них розпочав і Євросоюз. Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку єменських хуситів вперше загинули члени екіпажу судна. Також єменські хусити двічі атакували корабель України, який використовує Польща.

У середині березня США провели секретні переговори з Іраном, намагаючись переконати Тегеран використати свій вплив на єменських хуситів, щоб ті припинили атакувати кораблі в Червоному морі.

Хусити і Росія

За даними CNN, Росія готувалася поставити єменським хуситам ракети та військову техніку наприкінці липня 2024 року, але в останній момент відмовилася від цих планів після застережень з боку Саудівської Аравії. Так Росія нібито хотіла помститися адміністрації США за дозвіл Україні бити по території РФ американською зброєю.

Якщо єменські хусити отримають від Росії протикорабельні або протиповітряні ракети, це може загрожувати американським військам, які захищають судна в Червоному морі від нападів хуситів. Аналітики казали, що якби уряд РФ продавав зброю хуситам — одному з противників США, це було б рівносильно тому, коли американці надсилають зброю Україні.

Наприкінці жовтня 2024 WSJ заявила, що Росія передавала єменським хуситам дані для атак на торгові судна в Червоному морі.