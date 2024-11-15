Зеленський: Війна закінчиться швидше, коли Трамп стане президентом США

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що «війна завершиться швидше», коли в Білому домі США буде Дональд Трамп зі своєю командою.

Про це він заявив в інтервʼю »Суспільному».

За його словами, між ним і обраним президентом США Трампом склалася конструктивна взаємодія: Україна змогла аргументувати свою позицію про бачення миру.

«Базис, на якому ми стоїмо, він [Трамп] почув. Проти нашої позиції я нічого не чув», — зазначив Зеленський.

У нього запитали, чи вимагав Трамп від Києва участі в переговорах із Росією, на що український лідер відповів: «Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто — у перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами довели, що з нами риторика «Сідай і слухай» не працює».

Володимир Зеленський в інтервʼю наголосив, що для України важливий справедливий мир, який не передбачає «відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам навʼязали».

«Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це теж дуже важливо», — резюмував президент.

Політика Трампа щодо України

Газета The Wall Street Journal писала, що майбутній президент США республіканець Дональд Трамп ще не вирішив, як саме планує завершити війну Росії проти України. Деякі його радники запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме до НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

Команда Трампа каже, що він ще не визначився з планом, як припинити війну в Україні, хоча його радники вже пропонували різні сценарії. Наразі Трамп не знає, як посадити за стіл перемовин президента України Володимира Зеленського та Путіна.

WSJ пише, що в усіх планах радників Трампа йдеться про те, щоб заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.

Віцепрезидентом Трамп обрав Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню. Інші члени нового уряду Трампа теж раніше критикували допомогу Україні та казали про поступки територією.