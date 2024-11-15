Зараз найкращий час для Байдена запровадити нові санкції проти Росії. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 14 листопада

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«Бабель»

Адміністрація Джо Байдена намагається зберегти свої основні зовнішньополітичні досягнення перед приходом Дональда Трампа. Про один зі способів пише у The Washington Post Едвард Фішман із Центру дослідження енергетичної політики Колумбійського університету США.

У США достатньо важелів впливу на Київ, однак менше ― на Москву, пише він. Інструментом цього впливу були санкції, однак за останні півтора року адміністрація Байдена не змогла закрити основні лазівки. Зокрема, через переживання, що ціни на нафту зростуть, підвищать рівень інфляції ― і погано відобразяться на перспективах демократів на виборах. Зараз же інфляція на найнижчому рівні за останні роки, а вибори закінчилися, тому цей підхід Байдена вже не актуальний, пише Фішман.

З початку війни Міністерство фінансів Байдена звільняє платежі за російські нафту і природний газ від фінансових санкцій. Це можна було виправдати в лютому 2022 року, коли ціни на нафту стрімко зростали, як і інфляція. Та зараз ситуація інакша, до того ж Трамп пообіцяв збільшити видобуток американської нафти, тож якщо росіяни зменшать свою частку на світовому ринку, вільне місце з радістю займуть США.

Наступним кроком Байдена, зазначає Фішман, має стати розширення вторинних санкцій. Від грудня Байден погрожував ними банкам і компаніям, що допомагають російському ВПК. Однак від погроз ввести їх щодо покупців російської нафти він тоді утримався.

Останнім кроком, каже автор, має бути надання Конгресу права голосу щодо будь-якого рішення про скасування санкцій. Цей інструмент суттєво посилить позицію Трампа на переговорах із Путіним і зменшить вірогідність невигідної для України угоди, підсумовує Фішман.

Страх Джо Байдена щодо ескалації бойових дій і можливого застосування ядерної зброї, яке описав журналіст Боб Вудворд у своїй книжці War (і яку ми переказали), обурив колумніста Джона Світа, у минулому працівника американської військової розвідки. У колонці у The Hill Світ пише, що Вашингтон фактично дав Путіну карт-бланш на злочини. Зараз Білий дім намагається бодай якось виправити свою нерішучість, але часу лишилось мало, а Трамп може ввести ще суворіші обмеження для України. Путіну ж ніщо не заважає гуртувати довкола себе союзників і засипати Україну ракетами й гарматним мʼясом. Натомість Європа розуміє, що боятись погроз Росії не варто ― у Німеччині вже лунають заяви про згоду передати Україні далекобійні ракети Taurus. Принаймні в Берліні вже починають розуміти, що росіяни блефують і насправді зроблять усе, аби не вступати із Заходом у прямий воєнний конфлікт. Застосування ядерної зброї означатиме саме це, тому про такий крок росіяни можуть лише говорити.

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