Опитування: в Україні 22% людей підтримують проведення виборів президента під час війни, а 42% — категорично проти

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Серед українців 22% за, а 42% — категорично проти проведення виборів президента України під час війни. Також 36% не підтримують голосування за новий склад парламенту найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

За даними «Рейтингу», вибори президента України під час війни станом на кінець 2024 року:

однозначно підтримують 22% опитаних (у лютому 2024 року таких було 17%);

скоріше підтримують 14% (в лютому 2024-го — 13%);

скоріше не підтримують — 18% (так само як і в лютому цього року);

однозначно не підтримують — 42% (лютий — 49%).

Голосування за новий склад депутатів Верховної Ради:

однозначно підтримують 28% респондентів (у лютому 2024-го був результат 18%);

скоріше підтримують 18% (лютий — 15%);

скоріше не підтримують 16% (лютий — 19%);

однозначно не підтримують 36% (лютий — 44%).

Місцеві вибори:

однозначно підтримують 24% українців (у лютому 2024-го підтримували 20%);

скоріше підтримують 21% (лютий — 19%);

скоріше не підтримують 17% (в лютому — аналогічний результат);

однозначно не підтримують 34% (у лютому таких людей було 40%).

Опитування проводили з 27 вересня до 1 жовтня. У ньому брали участь 2 тисячі повнолітніх українців. Це мешканці різних регіонів, окрім тимчасово окупованих Криму й Донбасу. Вибірка не включала людей, які зараз не проживають в Україні. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%. Коефіцієнт досяжності респондентів — 7%.

Коли можуть відбутися вибори в Україні

Наприкінці жовтня 2024 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вибори в Україні відбудуться одразу після закінчення війни.

У червні 2023 року президент Володимир Зеленський також казав, що вибори в Україні пройдуть після перемоги у війні з Росією. До завершення воєнного стану вони неможливі за законодавством.

В листопаді минулого року Зеленський заявив, що вибори «не на часі». Мовляв, зараз час оборони й битви від якої залежать долі людей і держави, а не «час вкидів, яких очікує Росія».

За Конституцією України, наступні президентські вибори в Україні мали б відбутися у кінці березня 2024 року. Але оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновують.