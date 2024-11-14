Нардепа Одарченка засудили до восьми років в’язниці за спробу підкупу голови Держвідновлення

Новини

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата від «Слуги народу» Андрія Одарченка винним у спробі підкупити за біткоїни ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма. Суддя призначив нардепу вісім років позбавлення волі.

Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні.

Це перший випадок, коли антикорупційні органи зафіксували хабар у криптовалюті.

Сторона захисту стверджувала, що без провокації з боку Найєма злочину б не було. Раніше на допиті в суді Одарченко визнав, що він справді запропонував хабар, але Найєм нібито змусив його це зробити, оскільки переконував, що інакше гроші не виділять. За версією захисників, Найєм ще з 2023 року конфіденційно співпрацює з правоохоронними органами.

Захист просив виправдати Одарченка у зв’язку з тим, що немає належних і допустимих доказів наявності в його діях складу злочину.

Однак прокурорка зазначила, що про провокацію Одарченко повідомив лише після того, як покинув Україну. На її думку, зафіксовані розмови між ним та Наємом не містять ознак провокації, а Одарченко пропонував хабар Найєму кілька разів. Сторона обвинувачення просила суд про 10 років позбавлення волі для Одарченка з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією всього майна.

Справа Одарченка

21 листопада 2023 року нардепу Андрію Одарченку повідомили про підозру в спробі підкупу тодішнього глави Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма. Ідеться про хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тисяч.

Андрій Одарченко наполягає на тому, що звернувся до тодішнього міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, щоб з Фонду ліквідації виділити гроші на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, ректором якого на той момент він був. Фігурант справи каже, що саме Кубраков скерував його до тодішнього очільника Держвідновлення Мустафи Найєма.

Уже 22 листопада ВАКС України обрав для нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 15 мільйонів гривень. А 24 листопада за Одарченка внесли заставу.

18 вересня стало відомо, що Одарченко не зʼявився до суду і незаконно виїхав за кордон.

23 вересня ВАКС стягнув заставу, внесену за Одарченка, та заочно арештував його.