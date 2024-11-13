ЦРУ може очолити ексдиректор Нацрозвідки США Джон Реткліфф

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Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що обрав свого давнього соратника та ексдиректора Нацрозвідки США Джона Реткліффа на посаду директора ЦРУ.

Про це Трамп повідомив у соцмережі TruthSocial.

Сам Трамп описав Реткліффа як «борця за правду та чесність перед американською громадськістю» й згадав про «фальшиву російську змову, яка була операцією кампанії Клінтон».

Мова про ситуацію, коли у 2020 році, перебуваючи на посаді голови розвідки, Реткліфф публічно оприлюднив неперевірену інформацію про вплив Росії на президентські вибори 2016 року.

Тоді посадовець розсекретив резюме оцінки російської розвідки щодо суперниці Трампа на виборах у 2016 році Гіларі Клінтон. Там стверджували, що Клінтон схвалила план кампанії, щоб «розпалити скандал» проти Трампа, повʼязавши його з Росією і зламом серверів Національного комітету Демократичної партії.

Оприлюднивши документи за кілька тижнів до виборів 2020 року, Реткліфф визнав, що розвідка не визначила, чи були російські звіти точними або, можливо, навіть сфабрикованими.

Представники розвідки виступали проти оприлюднення неперевірених російських документів саме на цих підставах. Демократи звинуватили Реткліффа у прагненні політизувати розвідувальні служби з метою вплинути на президентські вибори.

Наразі він є співголовою Центру американської безпеки в Інституті політики «Америка понад усе», аналітичного центру, повʼязаного з Трампом.

Кого Трамп обирає у свою команду

Трамп поступово збирає свою команду в Білому домі. 11 листопада він повідомив, що обрав представницю Республіканської партії Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН.

12 листопада Трамп офіційно призначив представника від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск і мільйонер Вівек Рамасвамі, який висувався в кандидати в президенти на праймеріз республіканців, очолять новий департамент ефективності уряду США (DOGE).

На посаду голови Пентагону Трамп пропонує Піта Хегсета — ведучого Fox News та ветерана армії США, який служив в Іраку та Афганістані. А головою Міністерства внутрішньої безпеки республіканець планує призначити губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.