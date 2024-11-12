Очільник Англіканської церкви йде у відставку після звіту про злочини над дітьми

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Архиєпископ Кентерберійський Джастін Велбі 12 листопада подав у відставку. Він заявив, що не зміг забезпечити розслідування злочинів над хлопчиками у християнських таборах, що сталися десятки років тому.

Про це йдеться в офіційній заяві Велбі.

«Останні кілька днів поновили моє давнє і глибоке почуття сорому за історичні невдачі Церкви Англії в захисті прав людини. Я йду у відставку в скорботі разом з усіма жертвами й тими, хто пережив абʼюз», — написав священнослужитель.

Його закликали піти у відставку після оприлюднення звіту, в якому йшлося, що архиєпископ не вжив достатніх заходів для покарання Джона Сміта — британського адвоката, який керував християнськими літніми таборами для дітей в графстві Дорсет. Там також працював Велбі до свого посвячення, пише Reuters.

Сміта звинувачують у тому, що починаючи з 1970-х років він жорстоко поводився з дітьми, які потрапляли до таборів. Протягом 40 років від побиття та розбещування постраждали понад 100 хлопчиків і підлітків, стверджується у звіті. У 1984 році чоловік переїхав до Африки та, ймовірно, продовжував знущатися з неповнолітніх, допоки не помер у 2018 році.

У своїй заяві про відставку Велбі визнав, що має «взяти на себе особисту та інституційну відповідальність» за відсутність дій щодо цих «огидних зловживань». У церковній спільноті кажуть, що це перший випадок в історії, коли англіканський архиєпископ подав у відставку через скандал з насильством.

Англіканські церкви в країнах Африки — Уганді й Нігерії — ймовірно, привітають його відставку, пише агентство. У 2023 році вони зазначили, що втратили довіру до священнослужителя. Речник прем’єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера каже, що посадовець поважає рішення архиєпископа залишити посаду.