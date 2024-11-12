Авіакомпанія «Нової пошти» виконала перший рейс з Будапешту до Кишинева

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Дочірня авіакомпанія «Нової пошти» Supernova Airlines виконала перший рейс з Будапешту до Кишинева.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Це був вантажний чартерний рейс на власному літаку Boeing 737-800, він відбувся 10 листопада.

Цей рейс дозволив відпрацювати й перевірити синхронізацію процедур і процесів з доставки посилок і вантажів одержувачам у Молдові. Наступним кроком буде тестування доставки вантажів до України автотранспортом.

Компанія планує й надалі розвивати маршрутну мережу й поступово збільшувати кількість рейсів. Крім того, Supernova Airlines готується відкривати регулярні рейси в США, і вже триває процес отримання операційних дозволів для польотів в Америку.