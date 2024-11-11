«Нафтогаз» запустив нову свердловину — це додаткові 110 тисяч кубометрів газу щодоби

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Компанія «Укргазвидобування», що є частиною Групи Нафтогаз, запустила нову свердловину, яка дає 110 тисяч кубометрів газу щодоби.

Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

Нова свердловина має глибину 5 920 метрів. Родовищу, в якому вона пробурена, вже понад 45 років. На ньому планують закласти ще дві нові оціночно-експлуатаційні свердловини.

В Україні регулярно запускають нові свердловини. Це важливо для енергетичної незалежності держави. Наприклад, у квітні 2023 року запустили найпотужнішу свердловину за останні 2,5 року. Там видобувають 460 тисяч кубометрів газу на добу.

Загалом з початку 2024 року компанії Групи Нафтогаз видобули понад 11 мільярдів кубометрів товарного газу. Цьогорічний опалювальний сезон Україна має пройти за рахунок тільки власного газу. Торік Україна вперше проходила зиму за рахунок газу власного видобутку.