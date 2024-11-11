Білорусь стала країною-партнером БРІКС
- Автор:
- Оля Березюк
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Білорусь офіційно стала країною-партнером БРІКС, йдеться на сайті МЗС країни.
У відомстві повідомили, що 5 листопада самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко підписав лист на адресу Володимира Путіна про готовність долучитися до БРІКС як партнера.
Офіційна відповідь на письмове запрошення є обовʼязковим елементом узгодженої державами-членами процедури отримання партнерського статусу, наголосили у МЗС. Саме з цього моменту країна офіційно вважається партнером БРІКС.
Статус країни-партнера, крім іншого, передбачає участь на постійній основі у спеціальних сесіях самітів і зустрічей міністрів закордонних справ БРІКС. Також можливе запрошення партнерів на інші заходи міністерського рівня, зокрема з тематики торгівлі, зустрічі представників з національної безпеки та форум парламентаріїв. Партнери можуть приєднуватися до підсумкових документів БРІКС.
- БРІКС — союз найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворений у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати. БРІКС позиціонує себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.
- У вересні 2024 року стало відомо, що Туреччина планує вступити до БРІКС.