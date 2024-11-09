Зеленський: Україна вже виготовила понад 100 ракет
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Україна вже виготовила понад 100 ракет.
Повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
«Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати», — сказав президент.
За його словами, наразі уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для Збройних сил України. І це не просто поодинокі інвестиції партнерів, а системні моделі для інвестування.
Наприклад, йдеться про Данію, яка вкладає кошти й залучає інвестиції у виробництва. З Францією Україна має домовленості про дещо іншу модель – із залученням технологій і побудовою відповідних виробництв.
Зеленський наголосив, що Україна має попередні домовленості з іншими нашими партнерами про локалізацію виробництва зброї в Україні.
- У серпні Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше позитивно випробувала балістичну ракету власного виробництва. Президент не розкрив жодних деталей про те, що це за ракета, і про її випробування.
- 24 серпня, за словами Зеленського, Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця». Президент заявив, що ворог був уражений, не уточнюючи, де саме застосували зброю.
- У жовтні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна почала видавати гранти на виробництво ракет.