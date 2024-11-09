У «Резерв+» остаточно запустили оформлення відстрочки
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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В останньому оновленні застосунку «Резерв+» доступна послуга з оформлення онлайн відстрочки від мобілізації.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися в «Резерв+» і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку.
У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.
Наразі оформити відстрочку можуть:
- люди з інвалідністю із наявним пенсійним посвідченням по інвалідності;
- студенти, аспіранти та докторанти, які послідовно здобувають освіту.
Міністр оборони зазначив, що в розробці послуги брала участь Академія електронного управління в межах проєкту DT4UA за підтримки Європейського Союзу та Офісу ефективного регулювання BRDO.
Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення, здобувачі освіти – до кінця дії воєнного стану та мобілізації.
- «Резерв+» — це застосунок від Міноборони, який запустили 18 травня 2024 року. Він надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг», у ньому військовозобовʼязані можуть оновити свої дані, як у ТЦК чи ЦНАП.
- 18 червня в «Резерв+» зʼявилися військово-облікові документи з QR-кодом, а 26 червня — статус бронювання від мобілізації.