У Міжнародному реєстрі збитків зʼявиться нова категорія — моральна шкода від смерті людини

Новини

Getty Images / «Бабель»

До Міжнародного реєстру збитків, окрім житла, внесуть ще 44 нематеріальні категорії. Зокрема, йдеться про моральну шкоду від загибелі близької людини.

Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Поки що Міжнародний реєстр збитків лише фіксує шкоду, завдану Україні росіянами. Зараз єдина категорія для цих даних — житло. Міжнародний реєстр базується на Державному реєстр пошкодженого і знищеного майна — щомісяця туди вносять близько 11 тисяч нових об’єктів.

До Державного реєстру варто додати категорію для збитків, яких зазнав український бізнес, каже Шуляк. Підприємці розуміють, що через фінансові обмеження швидких виплат для бізнесу не буде. Однак це все одно важливо зазначати, каже депутатка.

Втрата близької людини чи родича — наступна категорія після житла, яку запустять у Міжнародному реєстрі збитків. Заявниками зможуть бути не лише фізичні, а і юридичні особи. Фахівці встигли розробити ще 13 підвидів шкоди, очікується, що до кінця 2024 року будуть готові всі 45. Кожна матиме власні правила верифікації та різні вимоги до документів.

Крім того, Міжнародний реєстр поповниться категорією для нерухомості, розташованої в тимчасово окупованих містах і селах України. Євросоюз уже має потрібні алгоритми й технічні можливості, щоб верифікувати це втрачене майно.

Міжнародний реєстр збитків та Державний реєстр пошкодженого і знищеного майна — в чому різниця

Міжнародний реєстр збитків через російську агресію проти України запустили у квітні 2024-го в Гаазі. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав — членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада.

Починаючи з липня 2024 року до реєстру можна подати заяви про житло, яке Росія пошкодила чи зруйнувала під час війни. Країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.

Реєстр пошкодженого та знищеного майна запрацював в Україні ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а в людей є акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з реєстру від держави.