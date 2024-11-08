ВАКС відмовився закрити справу «Роттердам+»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Колегія суддів ВАКС відмовилася закривати кримінальне провадження щодо фігурантів справи «Роттердам+», коли споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Захист у своїх клопотаннях вказував на порушення принципу non bis in idem, а також на підстави, визначені у п.п. 9-1, 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Заслухавши доводи сторін, суд підтримав позицію прокурора САП і відмовив у задоволенні клопотань сторони захисту.

Справа «Роттердам+»

Формулу «Роттердам+» НКРЕКП почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього ціни на електроенергію зросли — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+».

За версією слідства, в «Роттердам+» заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме — на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту в Роттердамі. У результаті кінцеві споживачі протягом 2016—2019 років переплатили понад 39 мільярдів гривень.

У вересні 2022 року завершилося розслідування першого епізоду в справі «Роттердам+» за підозрою щодо шести фігурантів. У січні 2023 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування другого епізоду за підозрою щодо 15 людей у справі.

У жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам+», але вже в грудні рішення скасували й повернули на розгляд першої інстанції. А в лютому ВАКС обʼєднав обидва епізоди справи в одне провадження.

У квітні 2024 року ВАКС звільнив від відповідальності двох фігурантів справи через те, що закінчилися терміни давності.