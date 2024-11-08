У будинок посла Естонії в Києві 7 листопада влучив російський дрон
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Зранку 7 листопада під час російської атаки безпілотниками на Київ пошкодилася резиденція посла Естонії в Україні Аннелі Кольк, вона не постраждала.
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії.
За словами посла Естонії в Україні, які передає естонська громадська телерадіомовна компанія ERR, о 05:30 у будівлю врізався дрон, але минулося без жертв, оскільки на верхньому поверсі нікого не було.
«Пошкодження обмежені зовнішнім фасадом і дахом будівлі. Постраждав весь верхній поверх, але, на щастя, всі залишилися неушкодженими», — сказала Кольк.
Вона покинула свою квартиру одразу після вибуху.На місце прибули рятувальники та ліквідували пожежу.
Посол Естонії в Україні зазначила, що в Києві завжди є ризики, оскільки російські безпілотники атакують житлові будинки.
Після повідомлення про влучання російського дрона в будинок посла Естонії в Україні естонський премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал написав, що Україні потрібна посилена протиповітряна оборона та зняті обмеження на озброєння, щоб захистити свій народ від агресора.
- Протягом останнього місяця українська столиця зазнавала постійних атак безпілотників. Була лише одна жовтнева ніч, коли РФ не атакувала Київ.